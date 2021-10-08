Ингушский госуниверситет и Московский физико-технический институт разработают карту сотрудничества

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И. о. ректора Ингушского государственного университета Фатима Албакова встретилась с доктором физико-математических наук, членом-корреспондентом Российской академии наук, заведующим лабораторией высоких энергий МФТИ Тагиром Аушевым, сообщила пресс-служба ИнгГУ.

В ходе встречи, на которой присутствовал также проректор по научной работе Магомед Дзауров, Аушев поделился с руководством университета передовыми идеями развития вузов, предложил современную концепцию и научно-образовательные направления для ИнгГУ.

Стороны пришли к соглашению о разработке карты сотрудничества ИнгГУ и МФТИ. Деловые встречи с известным ученым в Ингушском госуниверситете станут регулярными и приобретут конкретный практический формат, сказано в релизе.

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