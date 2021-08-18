Ингушский госуниверситет примет участие в программе «Приоритет-2030»

0

Ингушский государственный университет примет участие в единой программе государственной поддержки университетов Российской Федерации «Приоритет-2030», сообщила пресс-служба вуза.

Выполняя проекты в рамках данной программы, университет планирует создание научных лабораторий, в исследовательской деятельности которых под руководством известных ученых будут принимать участие студенты, магистранты и аспиранты. Таким образом они смогут осваивать научные методы исследования, повышать свой профессиональный уровень и получать новые компетенции.

Ингушский госуниверситет разработал шесть научных проектов, которые будут участвовать в конкурсе на получение грантов. Проекты соответствуют федеральному и мировому уровню решаемых проблем. Руководителями научных проектов являются ведущие ученые ИнгГУ, а также ученые Ульяновского госуниверситета, Ивановского химико-технологического университета, Дагестанского, Кабардино-Балкарского и Чеченского госуниверситетов.

Программа «Приоритет-2030» — самый масштабный проект развития высшего образования в России. Она позволит сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, повысить научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций, а также обеспечить участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации. Цель программы — к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Вопросы обеспечения безопасности в День знаний и во время осенних выборов обсудили на заседании АТК Ингушетии
В Ингушетии начался первый этап ликвидации крупнейшей свалки в городе Малгобеке
Экологи привлекут к ответственности алюминиевый завод в Ингушетии за сброс неочищенных вод
Полезные сайты для изучения английской грамматики
Новый детсад на 220 малышей открылся в одном из округов города Назрани Ингушетии
В мемориальном комплексе Ингушетии проходит выставка, посвященная георгиевскому кавалеру Эльберту Нальгиеву
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка, посвященная народной культуре и быту
Троих жителей Ингушетии оштрафовали за распространение экстремистских материалов в Интернете
За сутки в Ингушетии Covid-19 выявлен у 74 человек
Город Малгобек Ингушетии готовится принять участие в VII форуме «Армия-2021»
Коллектив Ингушского Россельхозцентра провел субботник в горах республики

Главное

Яндекс.Метрика

 