Акция

Ингушский госуниверситет принимает участие в просветительской акции «Ученые в школы»

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Ингушский государственный университет присоединился к Всероссийской просветительской акции «Ученые в школы», сообщила пресс-служба вуза.

Мероприятие приурочено ко Дню российской науки и проходит в рамках Десятилетия науки и технологий, которое стартовало в нашей стране в текущем году. Профессора и научные сотрудники университетов и исследовательских центров выступают с научно-популярными лекциями в российских учреждениях образования.

Преподаватели ИнгГУ также посетили школы и лицеи республики, где прочитали познавательные лекции и провели мастер-классы.

Так, в третьей школе города Назрани доцент кафедры «Государственное муниципальное управление» Ханифа Нальгиева рассказала учащимся об удивительном мире научных открытий и изобретений, созданных российскими учеными.

В назрановской школе № 15 доцент кафедры бухучета, анализа и аудита Любовь Бузуртанова рассказала ребятам, как человек познаёт окружающий мир через результаты познавательной деятельности других поколений.

А учащиеся третьей школы Карабулака из лекции доцента кафедры «Налоги и налогообложение» Розы Болгучевой узнали об истории ИнгГУ и его научных достижениях, а также в интерактивной игровой форме совершили путешествие в мир налогов. Детям продемонстрировали видеоролик о том, что будет, если не платить налоги, и на какие цели государства они направляются.

Как отметили организаторы акции, данный проект является значимым, так как помогает школьникам погрузиться в мир науки и способствует их профессиональной ориентации. По их словам, детям было очень интересно, они задавали множество вопросов.

 

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