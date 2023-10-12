Грепплинг

Ингушский грэпплер Магомед Даурбеков завоевал две золотые медали на турнире в Москве

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Ингушский спортсмен Магомед Даурбеков завоевал две золотые медали на открытом Кубке Москвы по спортивной борьбе грэпплинг UWW.

Как сообщил газете «Ингушетия» интернет-ресурс «ИнгушСпорт», Магомед занял первое место в разделе Gi и взял золото в разделе No-Gi. Даурбеков выступал на турнире в весовой категории до 77 кг.

В состязаниях во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина приняли участие более 680 спортсменов из разных регионов.

Напомним, грэпплинг — это стиль борцовской техники с использованием захватов, в отличие от стилевой противоположности — ударной техники.

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