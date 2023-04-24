Ингушский грэпплер Мухаммад Плиев стал победителем открытого турнира в Москве
Ингушский спортсмен Мухаммад Плиев стал победителем открытого турнира в Москве по спортивной борьбе грэпплинг среди взрослых.
По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», соревнования BLOOD & SWEAT 59 («Кровью и потом») проходили под эгидой Международной лиги спортивной борьбы грэпплинг. Плиев выступал в весовой категории до 77 кг.
Отмечается, что турнир проводился по правилам Международной федерации борьбы UWW. В состязаниях принимали участие спортсмены из различных государств и регионов России.