Награждение

Ингушский хореограф Муса Оздоев награжден Государственной премией Дагестана за постановку балета «Жди меня»

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Заслуженный артист России, народный артист Ингушетии и Дагестана Муса Оздоев награжден Государственной премией Республики Дагестан за постановку балета «Жди меня», сообщила пресс-служба министерства культуры республики.

Министр культуры региона Темерлан Дзейтов на своей странице в «Инстаграм» поздравил Мусу Оздоева с присвоением столь высокой награды.

«Вы относитесь к той плеяде творческой интеллигенции, чья профессиональная деятельность стала гордостью хореографического искусства. Пройдя большой творческий путь, вы заслужили всеобщее признание и любовь зрителей. Эта награда — очередное признание ваших достижений на профессиональном поприще как деятеля искусств и человека, который всегда являлся примером для многих поколений артистов», — написал министр.

Основой для балета, поставленного в Дагестанском государственном театре оперы и балета, стало стихотворение Константина Симонова «Жди меня». Главные герои отмечают выпускной 21 июня 1941 года в парке культуры и отдыха. Они наслаждаются встречей и клянутся в верности друг другу, а дальше война врывается в жизнь влюблённых. Балет наполнен песнями военных лет и о войне: «Офицерский вальс», «Утомленное солнце», «Рио-Рита», «Катюша», «Журавли», «День Победы», «Любовь нечаянно нагрянет».

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