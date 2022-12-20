Ингушский кадет Амир Яндиев стал бронзовым призером Всероссийских соревнований по кикбоксингу

На этом турнире бойцы из более чем 50 регионов страны, в том числе ЛНР и Запорожской области, состязались в дисциплинах «К1» и «фулл-контакт». Данные соревнования являются официальными и входят в единый календарный план.

Отмечается, что тренирует юного бойца, ранее добившегося хороших результатов на республиканских и зональных турнирах, опытный наставник Муслим Картоев.