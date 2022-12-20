Ингушский кадет Амир Яндиев стал бронзовым призером Всероссийских соревнований по кикбоксингу
Учащийся Горского кадетского корпуса, представляющий спортшколу Долаково, Амир Яндиев стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований среди спортсменов до 18 лет по кикбоксингу в Анапе.
На этом турнире бойцы из более чем 50 регионов страны, в том числе ЛНР и Запорожской области, состязались в дисциплинах «К1» и «фулл-контакт». Данные соревнования являются официальными и входят в единый календарный план.
Отмечается, что тренирует юного бойца, ранее добившегося хороших результатов на республиканских и зональных турнирах, опытный наставник Муслим Картоев.