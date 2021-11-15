Ингушский кадет стал победителем всероссийского фестиваля «Юные таланты Отчизны»

На церемонии награждения, которая состоялась накануне в Горском кадетском корпусе, начальник учреждения Ахмед Дидигов вручил кадету второго курса диплом победителя фестиваля в номинации «Музыкальная» (жанр «Советский шлягер»), а также поблагодарил и поздравил педагога-организатора Любовь Горбакову за подготовку победителя.

Всероссийский фестиваль творчества кадет «Юные таланты Отчизны» проводится уже более десяти лет и зарекомендовал себя как эффективную модель по поиску талантливых детей и одаренной молодёжи. Фестиваль проводится Центром духовного и физического оздоровления общества «Партнёрство», дирекцией Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны» и Ассоциацией российского кадетства при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации в соответствии с федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан РФ».