Фестиваль

Ингушский кадет стал победителем всероссийского фестиваля «Юные таланты Отчизны»

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Учащийся Горского кадетского корпуса Рамазан Солтаев стал победителем Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны», сообщили газете «Ингушетия» в учебном заведении.

На церемонии награждения, которая состоялась накануне в Горском кадетском корпусе, начальник учреждения Ахмед Дидигов вручил кадету второго курса диплом победителя фестиваля в номинации «Музыкальная» (жанр «Советский шлягер»), а также поблагодарил и поздравил педагога-организатора Любовь Горбакову за подготовку победителя.

Всероссийский фестиваль творчества кадет «Юные таланты Отчизны» проводится уже более десяти лет и зарекомендовал себя как эффективную модель по поиску талантливых детей и одаренной молодёжи. Фестиваль проводится Центром духовного и физического оздоровления общества «Партнёрство», дирекцией Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны» и Ассоциацией российского кадетства при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации в соответствии с федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан РФ».

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