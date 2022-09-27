Ингушский кикбоксер Ахмед Богатырёв завоевал в Екатеринбурге пояс чемпиона Евразии

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Ингушский спортсмен, мастер спорта по кикбоксингу Ахмед Богатырёв единогласным решением одержал победу над Заслуженным мастером спорта по тхэквондо Александром Бодровым на профессиональном турнире «Кубок Евразии 2022».

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», соревнования состоялись в городе Екатеринбург. Профессиональный турнир проходил в формате Kickboxing vs Taekwondo. Ахмед Богатырёв, представляющий омскую спортивную школу олимпийского резерва № 28, завоевал пояс чемпиона Евразии в весовой категории до 67 кг. Тренировал ингушского спортсмена Александр Дмитриенко.

В состязаниях в Екатеринбурге приняли участие спортсмены из таких стран, как: Россия, Казахстан, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Белоруссия, ОАЭ.

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