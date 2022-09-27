Ингушский кикбоксер Ахмед Богатырёв завоевал в Екатеринбурге пояс чемпиона Евразии

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», соревнования состоялись в городе Екатеринбург. Профессиональный турнир проходил в формате Kickboxing vs Taekwondo. Ахмед Богатырёв, представляющий омскую спортивную школу олимпийского резерва № 28, завоевал пояс чемпиона Евразии в весовой категории до 67 кг. Тренировал ингушского спортсмена Александр Дмитриенко.

В состязаниях в Екатеринбурге приняли участие спортсмены из таких стран, как: Россия, Казахстан, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Белоруссия, ОАЭ.