Кикбоксинг

Ингушский кикбоксер Ахмед Картоев стал победителем чемпионата и первенства стран ШОС

0

Ингушский спортсмен завоевал золото на открытом чемпионате и первенстве стран ШОС Федерации кикбоксинга России в городе Раменское Московской области.

В состязаниях приняли участие более 700 спортсменов из 16 стран. Турнир прошел в шести дисциплинах: фулл-контакт, лоу-кик, К1, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, Ахмед Картоев занял почетное первое место в разделе фулл-контакт в весовой категории до 71 кг. Он провел два боя и в финале встретился с представителем России из города Санкт-Петербурга — Кенаном Тороевым.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В парламенте Ингушетии пройдут публичные слушания по проекту бюджета региона
В СУ СКР по Ингушетии действует круглосуточная горячая линия «Ребенок в опасности»
В Малгобеке Ингушетии на сходе граждан обсудили вопросы призыва на военную службу
Водителей такси Ингушетии проверят на знание ПДД и истории республики
Память более 400 погибших правоохранителей почтили в Ингушетии
В Ингушетии перенесли строительство завода по переработке грецкого ореха на 2024 год
В Ингушетии проводятся работы для обеспечения водой жителей отдаленного села Аршты
Студентка ИнгГУ стала призером всероссийского конкурса на премию журнала «Разведчик»
Шесть источников загрязнения реки Назранка ликвидировали в Ингушетии
Молодежное ведомство Ингушетии провело акцию по профилактике наркомании в студенческой среде
Жительнице Ингушетии восстановили выплаты после вмешательства УПЧ в регионе

Главное

Яндекс.Метрика

 