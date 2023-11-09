Ингушский кикбоксер Ахмед Картоев стал победителем чемпионата и первенства стран ШОС

В состязаниях приняли участие более 700 спортсменов из 16 стран. Турнир прошел в шести дисциплинах: фулл-контакт, лоу-кик, К1, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, Ахмед Картоев занял почетное первое место в разделе фулл-контакт в весовой категории до 71 кг. Он провел два боя и в финале встретился с представителем России из города Санкт-Петербурга — Кенаном Тороевым.