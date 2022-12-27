Ингушский кикбоксер Алихан Оздоев стал победителем чемпионата Азии в Таиланде
Ингушский кикбоксер Алихан Оздоев, представляющий Казахстан, стал победителем чемпионата Азии в дисциплине «лоу-кик».
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в столице Таиланда городе Бангкоке. Оздоев выступал в весовой категории до 67 кг.
На данном чемпионате Алихан провёл три поединка. Первый бой — победа над представителем Филиппин, второй бой — победа над представителем Кувейта, третий бой — победа над представителем Узбекистана.
Напомним, всего в столицу Таиланда прибыло 379 файтеров из 22 государств.