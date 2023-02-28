Ингушский колледж сервиса и быта принял участие в отборочном этапе проекта «Профессионалитет»

По итогам отбора эта организация среднего профессионального образования была включена в резерв на 2024-2025 гг. Реализация программы в регионе планируется по трем направлениям: легкая промышленность, машиностроение и нефтяная отрасль. Об этом на совещании в режиме видео-конференц-связи под председательством заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой сообщила вице-премьер — министр образования Ингушетии Эсет Бокова.

Отмечается, что по сути профессионалитет — это один из этапов проводимой в последнее время реструктуризации системы среднего профессионального образования. По словам Татьяны Голиковой, новая программа опирается на три главных нововведения, которые, прежде чем принять к исполнению повсеместно, требуется «обкатать». Первое — вовлечение в образование учащихся колледжей и техникумов представителей профессиональных сообществ, «действующих игроков рынка», которые также станут инвесторами системы образования. Второе — сокращение сроков обучения при увеличении его интенсивности. И третье — создание в учебных заведениях разного рода центров молодежных инициатив.