Ингушский колледж сервиса и быта принял участие в отборочном этапе проекта «Профессионалитет»

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С учетом динамичного развития легкой промышленности в республике подведомственный Минобрнауки Ингушетии колледж сервиса и быта города Назрани принял участие в отборочном этапе федерального пилотного проекта «Профессионалитет».

По итогам отбора эта организация среднего профессионального образования была включена в резерв на 2024-2025 гг. Реализация программы в регионе планируется по трем направлениям: легкая промышленность, машиностроение и нефтяная отрасль. Об этом на совещании в режиме видео-конференц-связи под председательством заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой сообщила вице-премьер — министр образования Ингушетии Эсет Бокова.

Отмечается, что по сути профессионалитет — это один из этапов проводимой в последнее время реструктуризации системы среднего профессионального образования. По словам Татьяны Голиковой, новая программа опирается на три главных нововведения, которые, прежде чем принять к исполнению повсеместно, требуется «обкатать». Первое — вовлечение в образование учащихся колледжей и техникумов представителей профессиональных сообществ, «действующих игроков рынка», которые также станут инвесторами системы образования. Второе — сокращение сроков обучения при увеличении его интенсивности. И третье — создание в учебных заведениях разного рода центров молодежных инициатив.

 

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