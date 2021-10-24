Ингушский кондитер попала в «Книгу рекордов России» за изготовление самого длинного пирожного
В Ингушетии испекли пирожное Брауни длиной 127,5 м и весом 1345,5 кг. Лакомство занесено в Книгу рекордов России.
Его испекли в ходе мероприятия под названием «Шелковый путь от Китая до Дарьяла». Организатор акции, кондитер с 12-летним стажем Луиза Цицкиева-Бекова.
Главный судья — главред и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко — лично измерил параметры лакомства и зафиксировал новый рекорд страны. Пирожное от ингушского кондитера обошло своих предшественников по длине и по весу.
После официальной регистрации рекорда все присутствующие могли попробовать и унести с собой в контейнерах пирожное.