Рекорд

Ингушский кондитер попала в «Книгу рекордов России» за изготовление самого длинного пирожного

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В Ингушетии испекли пирожное Брауни длиной 127,5 м и весом 1345,5 кг. Лакомство занесено в Книгу рекордов России.

Его испекли в ходе мероприятия под названием «Шелковый путь от Китая до Дарьяла». Организатор акции, кондитер с 12-летним стажем Луиза Цицкиева-Бекова.

Главный судья — главред и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко — лично измерил параметры лакомства и зафиксировал новый рекорд страны. Пирожное от ингушского кондитера обошло своих предшественников по длине и по весу.

После официальной регистрации рекорда все присутствующие могли попробовать и унести с собой в контейнерах пирожное.

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