Национальная библиотека

Ингушский краевед Султан Мерешков передал в дар Национальной библиотеке республики свои новые издания

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Ингушский краевед-этнограф Султан Мерешков передал в дар Национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева свои новые книги, сообщила пресс-служба учреждения.

Новые издания Мерешкова «Об ингушском фольклоре. Исследования и тексты» и «Записи об этнографии ингушей» вышли в свет в 2020 году в Ростове-на-Дону. Первый сборник на ингушском языке, автор собрал в нем различные материалы по устному народному творчеству и этнографии ингушей, а также рассматривает особенности песенного языка и неизученных особенностей жанров ингушского фольклора.

В книге «Записи об этнографии ингушей» собраны тексты по этнографии, фольклору, литературе и истории ингушей, также здесь представлены ингушские ремесла, игры, обряды, праздники, ингушский этикет и т. д.

«Книги Султана Мерешкова пользуются большим спросом как среди совсем молодых читателей, так и у взрослой аудитории. Благодарим Султана Алаудовича за подаренные книги и желаем ему вдохновения для реализации новых проектов и творческих успехов», — отметили библиотекари.

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