Ингушский краеведческий музей получил в дар альбом со старыми марками

Бекхан Яндиев передал в дар музею личную филателистическую коллекцию — альбом старых марок, в которых отражена огромная эпоха, а также старую фотографию своего родственника, участника первой мировой войны Альдиева Бачи Бадуловича.

«Хотим призвать жителей нашей республики последовать примеру Бекхана Магометовича, благодаря чему будут пополняться фонды музея краеведения. Если каждый житель Ингушетии подарит музею предмет от своей семьи, это будет его личным вкладом в историю и культуру нашего народа», — отметили музейные работники.