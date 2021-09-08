Ингушский краеведческий музей получил в дар книгу «Ингуши и их соседи в трудах немецких исследователей XVIII-XX веков»

Составитель книги, автор предисловия, комментариев и перевода с немецкого языка Мадина Хадзиева посетила краеведческий музей и подарила учреждению издание, в которое включила отрывки из книг и дневников Иоганна Гюльденштедта, Якоба Рейнеггса, Леонтия Штедера, Юлиуса Клапрота, Морица фон Энгельгардта, Георга Хасселя, Иоганна Бларамберга и Бруно Плечке, побывавших на Кавказе и записавших свои впечатления.

«Переводы с немецкого выполнены заново из редких изданий, вышедших в разное время в Германии. Некоторые из этих работ были переведены ранее разными авторами, но при их изучении, по словам Мадины Хадзиевой, было выявлено много неточностей», — рассказала газете «Ингушетия» научный сотрудник музея Жанна Дзейтова.