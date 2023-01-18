Конкурс

Ингушский курхарс представлен на конкурсе «Национальные головные уборы народов России»

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Представительница Ингушетии приняла участие во Всероссийском просветительском конкурсе «Национальные головные уборы народов России», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Методист отдела этнографии РДНТ Тамила Хаутиева в своей конкурсной работе осветила историю древнего головного убора ингушек — курхарса.

«Головной убор для ингушских женщин и по сей день является одним из главных элементов одежды. Современные женщины носят в основном платки. А в древности курхарс был отличительным головным убором среди других народов Северного Кавказа. Он был необычной формы и очень дорогим, мог стоить даже 15 коров», — рассказала газете «Ингушетия» Хаутиева.

По ее словам, в своем эссе она использовала труды известных кавказоведов Евгения Крупнова, Леонида Семенова, Макки Албогачиевой и других ученых. Не обошла она вниманием и найденные древние предметы в обрушившемся склепе в башенном комплексе Цори, среди которых оказались и курхарсы.

Отметим, что организаторы ежегодного конкурса «Национальные головные уборы народов России» — Центр культуры народов России Государственного Российского дома народного творчества имени Поленова и Общероссийский совет лидеров молодежных этноинициатив.

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