Ингушский лучник Адам Цечоев стал победителем финального этапа Кубка России
Адам Цечоев из сельского поселения Плиево Назрановского района республики завоевал «золото» на соревнованиях по 3D стрельбе из лука, которые накануне завершились в Севастополе.
Еще двое ингушских лучников — Магомед Евлоев и Сулейман Газгиреев, стали серебряными призерами турнира.
Как стало известно «Ингушетии», к участию в финале Кубка России по 3D стрельбе из лука были допущены 24 лучших спортсмена в каждом классе и каждом дивизионе, которых определили на основании рейтинга по итогам трех этапов соревнований.
Отметим, что на сегодняшний день стрельба из лука является одним из популярных видов спорта и имеет статус олимпийского.
Стрельба из лука 3D — это вид стрельбы по искусственным мишеням, имитирующим настоящих животных. Трехмерные мишени в виде животных имеют натуральную (природную) величину и отмечены зонами попадания, которые соответствуют реальным зонам поражения. Зоны попадания оцениваются определенным количеством очков. «Охота» на 3D-мишени проводится на пересеченной местности с низинами и возвышенностями, а также различными деревьями и прочими преградами. Попадание в такие мишени как трава, камни или ветки не приносит участнику очков.