Ингушский лучник Адам Цечоев стал победителем финального этапа Кубка России

Еще двое ингушских лучников — Магомед Евлоев и Сулейман Газгиреев, стали серебряными призерами турнира.

Как стало известно «Ингушетии», к участию в финале Кубка России по 3D стрельбе из лука были допущены 24 лучших спортсмена в каждом классе и каждом дивизионе, которых определили на основании рейтинга по итогам трех этапов соревнований.

Отметим, что на сегодняшний день стрельба из лука является одним из популярных видов спорта и имеет статус олимпийского.

Стрельба из лука 3D — это вид стрельбы по искусственным мишеням, имитирующим настоящих животных. Трехмерные мишени в виде животных имеют натуральную (природную) величину и отмечены зонами попадания, которые соответствуют реальным зонам поражения. Зоны попадания оцениваются определенным количеством очков. «Охота» на 3D-мишени проводится на пересеченной местности с низинами и возвышенностями, а также различными деревьями и прочими преградами. Попадание в такие мишени как трава, камни или ветки не приносит участнику очков.