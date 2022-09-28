Мастер-класс

Ингушский молодежный театр проведет мастер-классы в Магасе для школьников

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В Центре культурного развития Магаса, в зале кинотеатра «Россия» Ингушский государственный молодежный театр планирует провести мастер-классы: «Профессия актер» и «Профессия режиссер».

Как сообщила пресс-служба Минкультуры Ингушетии, мероприятие начнется 28 сентября в 14:30 мск. Также, в рамках мастер-классов пройдет творческая встреча с руководством театра и лекция «История ингушского театра».

Мероприятие для школьников пройдёт в рамках всероссийской просветительской акции «В первом ряду», которая направлена на приобщение молодежи к театральному искусству, а также установление прямого творческого диалога между подрастающим поколением и театральными коллективами страны.

Участники смогут поучаствовать в обсуждении, посвященном теме театра и кино, принять участие в мастер-классах, кроме того, побеседовать с театральными деятелями и задать интересующие вопросы.

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