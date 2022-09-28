Ингушский молодежный театр проведет мастер-классы в Магасе для школьников

Как сообщила пресс-служба Минкультуры Ингушетии, мероприятие начнется 28 сентября в 14:30 мск. Также, в рамках мастер-классов пройдет творческая встреча с руководством театра и лекция «История ингушского театра».

Мероприятие для школьников пройдёт в рамках всероссийской просветительской акции «В первом ряду», которая направлена на приобщение молодежи к театральному искусству, а также установление прямого творческого диалога между подрастающим поколением и театральными коллективами страны.

Участники смогут поучаствовать в обсуждении, посвященном теме театра и кино, принять участие в мастер-классах, кроме того, побеседовать с театральными деятелями и задать интересующие вопросы.