«Наш многонациональный народ показал всему миру непобедимую силу духа и любви к Родине, мужество и стойкость в суровые военные годы. Ингушский народ внес свой достойный вклад в Великую Победу. С первых дней войны в рядах Советской армии мужественно сражались более 21 тысячи уроженцев Ингушетии. А труженики тыла поставляли фронту необходимые ресурсы, строили непреступные оборонительные укрепления», — говорится в поздравительном тексте, размещенном на официальном сайте правительства.

По словам премьера, День Победы — праздник, который, без сомнения, объединяет всю страну и дорог каждому россиянину.

«Сегодня мы с глубоким уважением и признательностью чествуем поколение победителей. Их подвиг, стойкость, любовь к Отечеству всегда будут служить для нас высоким нравственным ориентиром. Память об этом подвиге живёт в сердце каждого из нас. Свидетельством тому является «Бессмертный полк», который ежегодно объединяет людей всех поколений», — отметил Владимир Сластенин.

В завершение глава кабмина поблагодарил ветеранов и тружеников тыла за великий подвиг и за подаренный мир.