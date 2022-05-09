ВОВ-77

Ингушский народ внес достойный вклад в Великую Победу — Владимир Сластенин

0

Председатель правительства Владимир Сластенин в своем поздравлении с 77-й годовщиной Победы в ВОВ отметил, что ингушский народ внес свой достойный вклад в Великую Отечественную войну.

«Наш многонациональный народ показал всему миру непобедимую силу духа и любви к Родине, мужество и стойкость в суровые военные годы. Ингушский народ внес свой достойный вклад в Великую Победу. С первых дней войны в рядах Советской армии мужественно сражались более 21 тысячи уроженцев Ингушетии. А труженики тыла поставляли фронту необходимые ресурсы, строили непреступные оборонительные укрепления», — говорится в поздравительном тексте, размещенном на официальном сайте правительства.

По словам премьера, День Победы — праздник, который, без сомнения, объединяет всю страну и дорог каждому россиянину.

«Сегодня мы с глубоким уважением и признательностью чествуем поколение победителей. Их подвиг, стойкость, любовь к Отечеству всегда будут служить для нас высоким нравственным ориентиром. Память об этом подвиге живёт в сердце каждого из нас. Свидетельством тому является «Бессмертный полк», который ежегодно объединяет людей всех поколений», — отметил Владимир Сластенин.

В завершение глава кабмина поблагодарил ветеранов и тружеников тыла за великий подвиг и за подаренный мир.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобеке прошли спортивные мероприятия в честь Дня Победы
Малгобекский район Ингушетии присоединился к всероссийской акции «Окна Победы»
Ингушские студенты приняли участие в акции «Голос Победы»
В краеведческом музее Ингушетии в «Ночь музеев» состоится открытие выставки народного умельца
Жители города Сунжа Ингушетии отметили День Победы различными акциями
Жителей и гостей Ингушетии ждут на праздничном концерте в Магасе
Глава Ингушетии Калиматов навестил ветеранов Великой Отечественной войны
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка «Я помню, я горжусь...»
Министр внутренних дел по Ингушетии вручил награды правоохранителям
Энергетики Ингушетии приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Магасе
Калиматов возглавил шествие «Бессмертного полка» в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 