Выборы

Ингушский общественник Аюп Цуров пришёл на выборы вместе со своей семьёй

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Аюп Цуров

Председатель Комитета содействия поиску заложников и без вести пропавших Аюп Цуров с утра пришёл на свой участок вместе с семьёй, чтобы проголосовать.

«Все члены моей семьи здесь на участке, я сам проголосовал с утра за достойного человека, который принесёт пользу республике, стране в целом», — отметил общественник.

По его словам, голосовать надо за тех, кто действительно болеет за нашу страну, республику, тех, кто будет реально решать наболевшие вопросы. Цуров призвал всех жителей республики прийти и проголосовать.

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