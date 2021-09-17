Ингушский общественник Аюп Цуров пришёл на выборы вместе со своей семьёй

«Все члены моей семьи здесь на участке, я сам проголосовал с утра за достойного человека, который принесёт пользу республике, стране в целом», — отметил общественник.

По его словам, голосовать надо за тех, кто действительно болеет за нашу страну, республику, тех, кто будет реально решать наболевшие вопросы. Цуров призвал всех жителей республики прийти и проголосовать.