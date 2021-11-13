Ингушский парламент поддержал позицию правительства о невозможности изменения границ заповедника «Эрзи»

«Первый заместитель председателя правительства Ингушетии Евлоев проинформировал о прошедшем на федеральном уровне заседании по вопросу создания нацпарка «Даймохк» с переводом в него части земель «Эрзи», на котором им были озвучены доводы против изменения площади действующего заповедника», — сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что на заседании было отмечено, что на основании статьи 6 федерального закона от 14 марта 1995 г. № −33 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» государственные природные заповедники относятся к особо охраняемым природным территориям федерального значения. В границах государственных природных заповедников природная среда сохраняется в естественном состоянии и полностью запрещается экономическая и иная деятельность.

Также, в нарушение статьи 95 Земельного кодекса РФ на территории «Эрзи» в границах Серноводского и Ачхой-Мартановского муниципальных районов Чечни ведутся дорожные строительные работы, нанося тем самым невосполнимый ущерб окружающей экологии.

Кроме того, восполнение площади «Эрзи» после секвестера за счет земель лесного фонда и иных категорий земель, расположенных в Ингушетии, не представляется возможным по причине малоземелья и густонаселенности республики, а также ввиду отсутствия в республике свободной территории.

«Приведенные докладчиком доводы были полностью поддержаны участниками заседания. Спикер Магомет Тумгоев выразил общее мнение депутатского корпуса о невозможности изменения территории заповедника «Эрзи» с учетом приведенных выше норм федерального законодательства», — говорится в сообщении Заксобрания.

По итогам заседания было принято решение направить в Минприроды РФ в состав рабочей группы представителей Северо-Кавказского Роспотребнадзора, Минкультуры Ингушетии, курорта «Армхи», управления экологической безопасности, Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника республики для всестороннего и объективного рассмотрения этого вопроса.