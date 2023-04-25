Ингушский парламентарий Муса Мархиев отмечен благодарственным письмом Президента России

0

Член комитета по образованию, культуре и информационной политике парламента Ингушетии, директор ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж» Муса Мархиев принял участие в торжественных построениях студенческих спасательных отрядов в честь празднования годовщины Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Как сообщили в Народном собрании республики, в Международный день добровольцев Муса Мархиев был отмечен благодарственным письмом Президента России Владимира Путина за вклад в развитие молодежного добровольчества в области культуры безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Во Всероссийском центре координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований РТУ МИРЭА на базе Центрального спасательного отряда ВСКС, где сейчас проходят обучение, в том числе, студенты-спасатели из новых регионов, добровольцев поздравили первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко и министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

Отмечается, что больше года студенты-спасатели помогают жителям новых регионов России — одними из первых добровольцы прибыли в Ростовскую область, где вместе с Народным фронтом и другими общественными объединениями организовали штаб общественной поддержки «Мы вместе».

Напомним, отряды ВСКС сопровождают гуманитарные колонны, доставляют гуманитарную помощь, занимаются аварийно-восстановительными работами в новых регионах, оказывают адресную помощь людям.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жительница Ингушетии объявлена в розыск за участие в военных действиях на территории Сирии
К трем годам колонии и штрафу приговорен житель Ингушетии за хранение гранаты
В селе Плиево Ингушетии не санкционированно установлены «лежачие полицейские»
Народные дружинники Ингушетии принимают активное участие в защите госграницы
В Ингушетии задержали семь участников массовой драки из предгорного села
Известному работнику здравоохранения Ингушетии присвоили звание заслуженного врача России
Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев отправил УАЗ «Патриот» с гуманитаркой в зону СВО
Представитель Ингушетии выступил в центре знаний «Машук» в Пятигорске
Юные ингушские боксеры принимают участие в первенстве России
МСП Банк с начала года выделил бизнесу в Ингушетии 1,1 млрд руб.
Двое жителей Ингушетии подозреваются в нападении на полицейского

Главное

Яндекс.Метрика

 