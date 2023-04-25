Ингушский парламентарий Муса Мархиев отмечен благодарственным письмом Президента России

Как сообщили в Народном собрании республики, в Международный день добровольцев Муса Мархиев был отмечен благодарственным письмом Президента России Владимира Путина за вклад в развитие молодежного добровольчества в области культуры безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Во Всероссийском центре координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований РТУ МИРЭА на базе Центрального спасательного отряда ВСКС, где сейчас проходят обучение, в том числе, студенты-спасатели из новых регионов, добровольцев поздравили первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко и министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

Отмечается, что больше года студенты-спасатели помогают жителям новых регионов России — одними из первых добровольцы прибыли в Ростовскую область, где вместе с Народным фронтом и другими общественными объединениями организовали штаб общественной поддержки «Мы вместе».

Напомним, отряды ВСКС сопровождают гуманитарные колонны, доставляют гуманитарную помощь, занимаются аварийно-восстановительными работами в новых регионах, оказывают адресную помощь людям.