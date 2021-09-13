Ингушский певец Алаудин Эсмурзиев запустил общекавказский флешмоб #Кавказголосует

К акции уже подключились известные спортсмены, культурные и общественные деятели. И это не удивительно, ведь участие в выборах для Кавказа — традиция. Как отметил Алаудин Эмурзиев, он сам обязательно пойдет на выборы, потому что «все кандидаты — люди из народа, и все их знают и все им доверяют».

Как отмечают эксперты, в целом на Кавказе выборы всегда проходят с большим числом голосующих, а все потому, что здесь принято принимать решения сообща — семьей или даже всем селом или городом. А для многонациональных регионов выборы и вовсе особенно важны.

По прогнозам, с 17 по 19 сентября в регионах СКФО на участки придут более 5 млн избирателей. Жители Ингушетии будут выбирать депутатов в Народное собрание республики и депутатов в Государственную Думу России.