Флешмоб

Ингушский певец Алаудин Эсмурзиев запустил общекавказский флешмоб #Кавказголосует

0

Народный артист Ингушетии Алаудин Эсмурзиев запустил общекавказский флешмоб #Кавказголосует.

К акции уже подключились известные спортсмены, культурные и общественные деятели. И это не удивительно, ведь участие в выборах для Кавказа — традиция. Как отметил Алаудин Эмурзиев, он сам обязательно пойдет на выборы, потому что «все кандидаты — люди из народа, и все их знают и все им доверяют».

Как отмечают эксперты, в целом на Кавказе выборы всегда проходят с большим числом голосующих, а все потому, что здесь принято принимать решения сообща — семьей или даже всем селом или городом. А для многонациональных регионов выборы и вовсе особенно важны.

По прогнозам, с 17 по 19 сентября в регионах СКФО на участки придут более 5 млн избирателей. Жители Ингушетии будут выбирать депутатов в Народное собрание республики и депутатов в Государственную Думу России.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Комитет по делам молодежи Ингушетии проведет вечер поэзии «Флешбукинг» в Назрани
В столице Ингушетии Магасе состоялся концерт национальной музыки «Голос гармони»
По инициативе ОНФ в Ингушетии одной из улиц сельского поселения вернули наименование в честь участника ВОВ
Строительство дамб для защиты населения от подтопления домов началось в Ингушетии
Скоростной поезд «Ласточка» по маршруту «Назрань — Минводы» будет делать остановку в Беслане
Как начать продавать через интернет
В Ингушетии продлят прививочную кампанию против коронавируса до 1 октября
Девятиклассник из Назрани стал победителем этапа Международного шахматного фестиваля «Гран-при Черного моря»
За весь период в Ингушетии умерло 295 человек с Covid-19
Ингушские футболисты сыграют на своем поле с командой «Нахичевань» из Ростова-на-Дону
Ингушские антимонопольщики раскрыли крупнейший сговор в истории страны при закупке медизделий

Главное

Яндекс.Метрика

 