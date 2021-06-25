Национальная библиотека

Ингушский писатель Аслан Кодзоев передал в дар Национальной библиотеке свои новые издания

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Поэт и писатель Аслан Кодзоев (Куазо) передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии свои новые издания, сообщила пресс-служба учреждения.

«Это не первые книги, переданные Асланом Кодзоевым нам в дар, до этого фонд национально-краеведческого отдела пополнился поэтическим сборником в трех томах «Кавказская лира», книгами «Титан» об Иссе Кодзоеве и «Народный патриарх» об Идрисе Базоркине», — рассказала директор главного книгохранилища республики Радима Газдиева.

Новые издания «Вахара симфони», «Ингушский салам Дагестану», «Мой черкесский рубеж» вышли в текущем году в Магасе, в издательстве «Кеп».

В прозаический сборник «Вахара симфони» вошло более 20 рассказов на ингушском языке, воспевающих характеры ингушских женщин, а саму книгу автор посвятил своей матери.

Сборники «Ингушский салам Дагестану» и «Мой черкесский рубеж» Аслан Кодзоев посвятил своим друзьям из соседних республик. Кроме стихов и статей, в книги вошли переводы произведений Аслана Кодзоева на черкесский, даргинский и аварский языки.

«В последние годы мы реализуем проекты, направленные на популяризацию ингушской литературы и языка, ведем мониторинг произведений наших авторов и их переводов на другие языки. Книги Аслана Кодзоева также станут достойным вкладом в продвижение книг ингушских авторов», — отметила Радима Газдиева.

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