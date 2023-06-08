Футбол

Ингушский полузащитник Оздоев стал лучшим игроком отчетной игры турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк»

0

Ингушский полузащитник футбольной команды «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев провел на поле весь матч против ФК «Касымпаша» и стал лучшим игроком отчетной игры.

В прошедшей победной встрече заключительного 38-го тура турецкой суперлиги хавбеку удалось отметиться двумя голевыми передачами. Встреча в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка завершилась со счётом 3:0 в пользу «Фатиха».

Как сообщил портал ingfootball, на 14-й минуте Магомед Оздоев с центра поля сделал отличный заброс на Сабу Лобжанидзе, который обработал мяч и ударом с края штрафной поразил дальний нижний угол ворот соперника. Второй ассист полузащитник сделал на 67-й минуте — Магомед подобрал мяч на линии штрафной и пробил по воротам, где уже Мбайе Диань в районе вратарской подправил снаряд в ворота гостей.

Подводя итоги сезона, можно с уверенностью констатировать, что Магомед провел сверхуспешный сезон — в 34-х матчах за «Фатих» ингушский полузащитник забил 5 голов и сделал 6 голевых пасов.

Напомним, «Фатих» занял итоговое седьмое место в турнирной таблице, а «Касымпаша» финишировал тремя строчками ниже.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Руководитель Минтруда Ингушетии поздравил соцработников с профессиональным праздником
Минтруд Ингушетии и региональный филиал фонда «Защитники Отечества» подписали соглашение
Бойцы из Ингушетии стали победителями чемпионата России по спортивному миксфайту
В Ингушетии подвели итоги голосования по выбору объектов благоустройства в 2024 году
Жителя Ингушетии приговорили к 4 годам колонии за хранение мефедрона
Более 36 тыс. раз жители Ингушетии посмотрели онлайн-уроки по финансовой грамотности
Футболисты назрановского «Ангушта» одержали крупную выездную победу
Жительница Ингушетии нашла во дворе ящик с младенцем
Спортсмены из Ингушетии успешно выступили на чемпионате ЮФО и СКФО по легкой атлетике
Начальнику управления Росгвардии по Ингушетии присвоено звание генерал-майора полиции
Условный срок получила иностранка в Ингушетии за вовлечение малолетней в попрошайничество

Главное

Яндекс.Метрика

 