Ингушский полузащитник Оздоев стал лучшим игроком отчетной игры турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк»

В прошедшей победной встрече заключительного 38-го тура турецкой суперлиги хавбеку удалось отметиться двумя голевыми передачами. Встреча в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка завершилась со счётом 3:0 в пользу «Фатиха».

Как сообщил портал ingfootball, на 14-й минуте Магомед Оздоев с центра поля сделал отличный заброс на Сабу Лобжанидзе, который обработал мяч и ударом с края штрафной поразил дальний нижний угол ворот соперника. Второй ассист полузащитник сделал на 67-й минуте — Магомед подобрал мяч на линии штрафной и пробил по воротам, где уже Мбайе Диань в районе вратарской подправил снаряд в ворота гостей.

Подводя итоги сезона, можно с уверенностью констатировать, что Магомед провел сверхуспешный сезон — в 34-х матчах за «Фатих» ингушский полузащитник забил 5 голов и сделал 6 голевых пасов.

Напомним, «Фатих» занял итоговое седьмое место в турнирной таблице, а «Касымпаша» финишировал тремя строчками ниже.