Ингушский полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев спас свою команду от поражения в матче против «Челси»

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», 8 декабря «Зенит» на своём поле сыграл вничью с английским футбольным клубом «Челси» со счётом 3:3, в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Ингушский полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев вступил в игру на 79-й минуте матча и в добавленное время вырвал ничью для своей команды, забив красивый гол.