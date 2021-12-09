Футбол

Ингушский полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев спас свою команду от поражения в матче против «Челси»

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Ингушский футболист Магомед Оздоев спас питерский «Зенит» от поражения в матче против английского «Челси».

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», 8 декабря «Зенит» на своём поле сыграл вничью с английским футбольным клубом «Челси» со счётом 3:3, в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Ингушский полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев вступил в игру на 79-й минуте матча и в добавленное время вырвал ничью для своей команды, забив красивый гол.

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