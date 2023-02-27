Ингушский полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев забил гол в матче с ульяновской «Волгой»

По информации портала ingfootball, встреча состоялась в Ульяновске на стадионе «Труд» имени Льва Яшина и закончилась со счетом 3:0. Бакаев вышел на поле в стартовом составе своей команды. Именно он и распечатал ворота соперника, головой замкнув передачу навесом от Вендера в сетку ворот. На 64-й минуте Зелимхан был заменен на Алексея Сутормина.

Отмечается, что для ингушского футболиста это второй гол за «Зенит» и первый в нынешнем розыгрыше Кубка России.