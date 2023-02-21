Инвестпроект

Ингушский предприниматель намерен начать промышленное производство варенья из грецкого ореха

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Завод по переработке грецкого ореха на 1,2 тыс. тонн в год начали строить в Сунженском районе, заявил местный инвестор, гендиректор ООО «Ореховый сад» Хамзат Медов.

«Мы начали строительство предприятия по глубокой переработке орехов мощностью 1,2 тыс. тонн в год. Первую очередь завода планируем запустить до конца 2023 года. Это будет производство варенья из зеленого грецкого ореха», — привели газете «Ингушетия» слова Медова в пресс-службе Минсельхоза республики.

Инвестор отметил, что на полную мощность завод выйдет постепенно в течение пяти лет, то есть уже в 2027 году. Там начнут производить ореховое масло, перерабатывать ореховую кожуру и ядро для кондитерских изделий. По его данным, проблем с сырьем не будет. Для этих целей предприятие увеличило площадь ореховых садов со 100 га до 177 га.

Напомним, инвестиции в проект создания завода по глубокой переработке орехов оцениваются в 100 млн руб. В рамках инвестпроекта будет создана линия по колке, сушке и карамелизации орехового ядра, а также производству орехового масла холодного отжима. По мере повышения урожайности предполагается запустить и производство чурчхелы. Также при фабрике будет действовать холодильник мощностью хранения около 1 тысячи тонн готовой продукции.

Предприятие будет использовать в качестве сырья урожай грецких орехов, полученный в возрождаемых ореховых садах.

Руководство региона намерено возродить производство грецкого ореха в регионе и собирается передать 550 гектаров заброшенных с советских времен территорий ореховых садов местным предпринимателям.

Как считает Махмуд-Али Калиматов, участки не должны оставаться в заброшенном состоянии, поскольку плодородные земли из лесного фонда, которые за многие годы «отдохнули» и готовы для посадки различных культур. В ореховых садах много крепких деревьев урожайных сортов.

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