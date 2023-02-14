Полиомиелит

Ингушский религиозный деятель поддержал мероприятия по вакцинации против полиомиелита

0

На встрече с руководителем управления Роспотребнадзора по Ингушетии Борисом Комурзоевым религиозный деятель Нуруддин Цолоев выразил поддержку проводимым мероприятиям по пропаганде вакцинации.

В ходе беседы стороны подняли актуальные вопросы, касающиеся иммунизации детского населения, в том числе против полиомиелита. Эпидемиологи надзорного ведомства, основываясь на опыте встреч с жителями региона, выделили проблемные вопросы, связанные с категорическими отказами родителей от профилактической вакцинации детей, обусловленными религиозными убеждениями.

Цолоев, по его словам, намерен провести разъяснительную работу с верующими на этот счёт, опираясь на каноны ислама.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что имам центральной мечети Назрани Хизир Цолоев поддержал проведение дополнительной вакцинации детей от полиомиелита.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Полицейские Ингушетии призвали родителей обезопасить детей дома и на улице
С 1 июня в России изменятся правила оформления инвалидности
На портале dobro.ru зарегистрировалось более 5 тыс. волонтеров из Ингушетии
Дело о закупке контрафактных лекарств на 10,3 млн руб. передано в суд в Ингушетии
В Назрановском районе Ингушетии проходит первенство республики по кикбоксингу среди юношей
Ингушским школьникам рассказали о подвиге защитников села Долаково в Гражданской войне
Банк России: экономическая активность в Ингушетии заметно выросла
Власти Ингушетии обеспокоены ростом случаев отказа от вакцинации детей против полиомиелита
В Малгобеке единороссы организовали мероприятие по профилактике полиомиелита
В столице Ингушетии прошла акция к Международному дню дарения книг
В селе Зязиков-Юрт Ингушетии открыли первичное отделение «Движения первых»

Главное

Яндекс.Метрика

 