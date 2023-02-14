Ингушский религиозный деятель поддержал мероприятия по вакцинации против полиомиелита

В ходе беседы стороны подняли актуальные вопросы, касающиеся иммунизации детского населения, в том числе против полиомиелита. Эпидемиологи надзорного ведомства, основываясь на опыте встреч с жителями региона, выделили проблемные вопросы, связанные с категорическими отказами родителей от профилактической вакцинации детей, обусловленными религиозными убеждениями.

Цолоев, по его словам, намерен провести разъяснительную работу с верующими на этот счёт, опираясь на каноны ислама.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что имам центральной мечети Назрани Хизир Цолоев поддержал проведение дополнительной вакцинации детей от полиомиелита.