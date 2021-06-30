АПК

Ингушский «Россельхозцентр» обследовал на наличие вредителей более 70 тысяч гектаров сельхозугодий

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В Ингушетии специалистами филиала «Россельхозцентра» проведен фитосанитарный мониторинг на площади 73,26 тыс/га, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе учреждения.

«В рамках выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на 2021 год во II квартале специалисты Ингушского РСЦ провели фитомониторинг на площади 73,26 тыс/га. Обследования проводились нашими сотрудниками из отдела защиты растений в хозяйствах региона. Мониторинг направлен на выявление болезней растений, сельскохозяйственных вредителей и наличие сорно-полевой растительности», — рассказал газете сотрудник «Россельхозцентра» Руслан Боков.

Он также добавил, что в первом квартале текущего года агрономами были обследованы 7 тысяч гектаров. Всего же в рамках выполнения госзадания за 12 месяцев, изучение фитосанитарной обстановки на территории Ингушетии необходимо провести на площади 180 тыс/га.

По словам Руслана Бокова, в апреле, мае и июне в ходе обследований на полях были отмечены такие вредные объекты как саранчовые, тля, хлопковая совка, хлебная жужелица, пьявица красногрудая, горец вьюнковый, осот полевой, подмаренник цепкий, будра плющевидная, корневые гнили, септориоз и другие.

«По итогам мониторинга специалистами филиала далее составляется прогноз распространения вредителей, болезней и сорняков (численность, заселенность, ЭПВ, фенология развития)», — уточнил он.

Кроме того, по результатам обследований сельхозпроизводителям специалистами республиканского Россельхозцентра даются рекомендации по борьбе с вредными объектами. А в региональный Минсельхоз и местные администрации направляются сигнализационные сообщения и информационные листы с актуальной информацией о фитосанитарном состоянии полей.

«В настоящее время специалисты отдела защиты растений заняты подготовкой актов и журналов по итогам проведенного во втором квартале в хозяйствах региона фитосанитарного мониторинга», — подытожил собеседник.

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