Ингушский «Россельхозцентр» обследовал на наличие вредителей более 70 тысяч гектаров сельхозугодий

«В рамках выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на 2021 год во II квартале специалисты Ингушского РСЦ провели фитомониторинг на площади 73,26 тыс/га. Обследования проводились нашими сотрудниками из отдела защиты растений в хозяйствах региона. Мониторинг направлен на выявление болезней растений, сельскохозяйственных вредителей и наличие сорно-полевой растительности», — рассказал газете сотрудник «Россельхозцентра» Руслан Боков.

Он также добавил, что в первом квартале текущего года агрономами были обследованы 7 тысяч гектаров. Всего же в рамках выполнения госзадания за 12 месяцев, изучение фитосанитарной обстановки на территории Ингушетии необходимо провести на площади 180 тыс/га.

По словам Руслана Бокова, в апреле, мае и июне в ходе обследований на полях были отмечены такие вредные объекты как саранчовые, тля, хлопковая совка, хлебная жужелица, пьявица красногрудая, горец вьюнковый, осот полевой, подмаренник цепкий, будра плющевидная, корневые гнили, септориоз и другие.

«По итогам мониторинга специалистами филиала далее составляется прогноз распространения вредителей, болезней и сорняков (численность, заселенность, ЭПВ, фенология развития)», — уточнил он.

Кроме того, по результатам обследований сельхозпроизводителям специалистами республиканского Россельхозцентра даются рекомендации по борьбе с вредными объектами. А в региональный Минсельхоз и местные администрации направляются сигнализационные сообщения и информационные листы с актуальной информацией о фитосанитарном состоянии полей.

«В настоящее время специалисты отдела защиты растений заняты подготовкой актов и журналов по итогам проведенного во втором квартале в хозяйствах региона фитосанитарного мониторинга», — подытожил собеседник.