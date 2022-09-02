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Ингушский Россельхозцентр присоединился к акции «Вкусная пятница»

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Ингушский филиал ФГБУ «Ролссельхозцентр» привлек местных фермеров и присоединился к акции «Вкусная пятница» Россельхозбанка, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудники и посетители Россельхозцентра по Ингушетии, а также просто прохожие смогли по доступным ценам приобрести вкусные, а главное, качественные товары. Надеюсь, в скором времени мы снова проведем подобный «вкусный день», и постараемся привлечь больше фермеров, чтобы расширить ассортимент товаров», — отметил руководитель РСЦ Керим Белхароев.

По его словам, это не разовая акция, и в ближайшее время учреждение вновь присоединится к этой инициативе. «Эта идея нам очень понравилась, так как она помогает поддержать местного производителя», — добавил Белхароев.

Отмечается, что в день отделения Россельхозбанка принимают порядка 100 тыс. посетителей. Банк решил вовлечь их в «круг добра» поддержки отечественных аграриев и запустил всероссийскую инициативу «Вкусная пятница».

Суть акции в том, что банк обеспечивает на своей территории торговую площадку, на которой фермеры могут представлять свою продукцию широкой аудитории. По мнению организаторов, сотрудники и клиенты банка будут одновременно помогать АПК и участвовать в формировании традиции потребления качественной и здоровой продукции.

К инициативе могут присоединиться государственные и коммерческие организации и учреждения, которые разделяют уважение банка к фермерскому движению. Все, что требуется, — сообщить банку время и место для мероприятия.

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