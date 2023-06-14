Ингушский РСЦ обследовал свыше 3 тыс. га озимых методом листовой диагностики

С целью своевременного реагирования на состояние растений сельхозтоваропроизводители республики обращаются за услугой листовой диагностики в ингушский филиал. Листовая диагностика — это экспресс-метод, который позволяет диагностировать обеспеченность растений химическими элементами.

Как сообщили в РСЦ, в настоящее время уже наработаны озимые, листовой диагностикой охвачено свыше 3 тысяч гектаров, что составляет порядка 10% озимых. Сейчас по вопросам оказания этой услуги обращения поступают по яровым культурам, в основном это кукуруза. Работают агрономы с образцами из хозяйств Малгобекского района — кукуруза отечественной селекции, сорта «Ладожский 291» и «Краснодарский 292».

По словам агрономов учреждения, содержание тех или иных элементов зависит от биологических особенностей культуры, сорта, от периода и темпов роста растения. Нехватка или избыток питательных веществ может в значительной мере влиять на состояние растения в виде угнетения, проявления голодания, что приводит к снижению урожайности. Вот тут-то и приходит на помощь аграриям листовая диагностика.

Отмечается, что к преимуществам метода можно отнести его универсальность, доступность и оперативность: в течение 40-50 минут можно определить потребность любых растений в 12-15 макро- и микроэлементах питания. Оборудование позволяет проводить анализ с выездом на поля или в теплицы.