Ингушский РСЦ обследовал в Сунженском районе около 7 тыс. га озимых зерновых

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе «Россельхозцентра», специалисты отдела семеноводства и Сунженского районного отдела филиала лично выезжают в хозяйства района для осмотра отведенных семенных участков озимых культур.

«Было обследовано в ГУП «Осканова» 3650 гектаров посевов. Из них на семенные цели выделено 150 гектаров озимой пшеницы и 120 га озимого ячменя. Остальная площадь — 3380 га — подлежит регистрации посевов. В ГУП «Карабулакское» было обследовано 600 га озимой пшеницы, на семенные цели из них были отведены 100 га. В ЗАО «Джейрахское» агрономы обследовали 1140 га, из которых на семенные цели отведено озимой пшеницы — 100 га, озимого ячменя — 100 га. В КФХ «Хашагульгов Х. Д.» обследовано 600 гектаров посевной площади, из которой 200 га озимого рапса и 400 га озимой пшеницы», — рассказал со слов специалистов нашему изданию руководитель пресс-службы «Россельхозцентра» Руслан Боков.

Такая же работа, по его словам, проделана в ГУП-ОПХ «Нестеровское», где в бригаде «Троицкая» обследовано 939 га. Вся площадь, обследованная в данном хозяйстве, подлежит регистрации.

«В остальном дело за погодой. Как она будет складываться и в каком положении окажутся сельхозкультуры, покажет время», — резюмировал представитель «Россельхозцентра».