Ингушский РСЦ подарил шаровидные хризантемы четвёртой сунженской школе

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Россельхозцентр по Ингушетии украсил двор новой Сунженской школы № 4 им. Алихана Калиматова, построенной на месте старой.

Специалисты филиала подарили образовательному учреждению красивые яркие цветы. Уже второй год РСЦ занимается выращиванием хризантемы мультифлоры. В 2021 году яркие осенние цветы были подарены нескольким школам региона, а также высажены на территории Дворца культуры Назрани к празднованию 240-летия города.

Ухоженный двор четвертой школы дополнили 30 кустов шаровидной хризантемы, и это не разовая акция, считают в филиале. На будущий год Россельхозцентр по Ингушетии планирует посадить в данной школе другие декоративные растения, а также провести для учеников ОСШ лекции и практические занятия в рамках профориентационной работы.

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