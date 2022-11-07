Ингушский РСЦ подарил шаровидные хризантемы четвёртой сунженской школе

Специалисты филиала подарили образовательному учреждению красивые яркие цветы. Уже второй год РСЦ занимается выращиванием хризантемы мультифлоры. В 2021 году яркие осенние цветы были подарены нескольким школам региона, а также высажены на территории Дворца культуры Назрани к празднованию 240-летия города.

Ухоженный двор четвертой школы дополнили 30 кустов шаровидной хризантемы, и это не разовая акция, считают в филиале. На будущий год Россельхозцентр по Ингушетии планирует посадить в данной школе другие декоративные растения, а также провести для учеников ОСШ лекции и практические занятия в рамках профориентационной работы.