Ингушский РСЦ поможет аграриям республики в защите озимых посевов от грызунов

Как сообщили в РСЦ, на некоторых участках проведены истребительные мероприятия против грызунов.

«Вредоносность продолжается еще с прошлого года. О чем мы сигнализировали сельхозтоваропроизводителям. Кое-где борьбу с вредителем мы начали. Так, на полях СПРК «Ама» провели обработки препаратом «Изоцин» из расчета 6 кг на гектар. Биологическая эффективность обработок составила 85-87%. Но для полного эффекта необходимо проводить эту работу комплексно: хозяйствам, муниципалитетам и частному сектору. Республиканский Россельхозцентр готов оказать в этом посильную помощь», — отметила начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по республике Л. Гомкортиева.

Среди причин развития и распространения мышевидных грызунов специалисты называют низкую культуру земледелия, засоренные участки рядом с посевами. Еще одна из причин — погодно-климатические условия: бесснежье, сухая плюсовая температура.

Состояние озимых оценивается как удовлетворительное, так как есть поврежденность мышевидными грызунами до 10% посевов на обследованных участках.