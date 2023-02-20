Ингушский РСЦ поможет аграриям республики в защите озимых посевов от грызунов

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По результатам мониторинга Россельхозцентром по Ингушетии отмечено распространение мышевидных грызунов, местами с превышением экономического порога вредоносности.

Как сообщили в РСЦ, на некоторых участках проведены истребительные мероприятия против грызунов.

«Вредоносность продолжается еще с прошлого года. О чем мы сигнализировали сельхозтоваропроизводителям. Кое-где борьбу с вредителем мы начали. Так, на полях СПРК «Ама» провели обработки препаратом «Изоцин» из расчета 6 кг на гектар. Биологическая эффективность обработок составила 85-87%. Но для полного эффекта необходимо проводить эту работу комплексно: хозяйствам, муниципалитетам и частному сектору. Республиканский Россельхозцентр готов оказать в этом посильную помощь», — отметила начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по республике Л. Гомкортиева.

Среди причин развития и распространения мышевидных грызунов специалисты называют низкую культуру земледелия, засоренные участки рядом с посевами. Еще одна из причин — погодно-климатические условия: бесснежье, сухая плюсовая температура.

Состояние озимых оценивается как удовлетворительное, так как есть поврежденность мышевидными грызунами до 10% посевов на обследованных участках.

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