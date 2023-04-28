Ингушский РСЦ предупредил о вероятности расселения опасного вредителя посевов зерновых

По словам агрономов, численность вредителя в настоящее время не имеет хозяйственного значения, но при благоприятных погодных условиях существует вероятность массового расселения вредителя по посевам зерновых.

Как отметил специалист по связям с общественностью РСЦ РИ Руслан Боков, вред посевам наносят как личинки, так и взрослое насекомое. Жуки прогрызают листья насквозь, делая в них небольшие продолговатые дыры. После дополнительного питания и спаривания происходит откладывание яиц на нижнюю сторону листовой пластинки злаков вдоль жилок.

Пьявица красногрудая вредит многим злаковым культурам. Предпочитает овес, ячмень, яровую пшеницу. Слабее повреждается озимая пшеница. Вредят жуки и личинки, повреждая листовые пластинки. Поврежденные листья засыхают и становятся белесыми. Сильный вред наносится при повреждении флагового листа. Продолжительный период лета и растянутая кладка яиц приводит к повреждению растений от начала фазы кущения до начала колошения. Массовое размножение вероятно в засушливые годы.

Специалисты филиала рекомендуют сельхозтоваропроизводителям вести наблюдения за развитием и распространением вредителя. При превышении ЭПВ провести защитные мероприятия. И напоминают, что защитные и профилактические обработки необходимо проводить согласно «Списку пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории РФ за 2023 год». При выполнении обработок строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и технику безопасности.