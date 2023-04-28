Ингушский РСЦ предупредил о вероятности расселения опасного вредителя посевов зерновых
Отдел защиты растений филиала Россельхозцентра по Ингушетии сообщил, что при проведении обследований посевов озимых колосовых культур отмечен выход вредителя зимующего запаса пьявицы красногрудой по окраинам полей.
По словам агрономов, численность вредителя в настоящее время не имеет хозяйственного значения, но при благоприятных погодных условиях существует вероятность массового расселения вредителя по посевам зерновых.
Как отметил специалист по связям с общественностью РСЦ РИ Руслан Боков, вред посевам наносят как личинки, так и взрослое насекомое. Жуки прогрызают листья насквозь, делая в них небольшие продолговатые дыры. После дополнительного питания и спаривания происходит откладывание яиц на нижнюю сторону листовой пластинки злаков вдоль жилок.
Пьявица красногрудая вредит многим злаковым культурам. Предпочитает овес, ячмень, яровую пшеницу. Слабее повреждается озимая пшеница. Вредят жуки и личинки, повреждая листовые пластинки. Поврежденные листья засыхают и становятся белесыми. Сильный вред наносится при повреждении флагового листа. Продолжительный период лета и растянутая кладка яиц приводит к повреждению растений от начала фазы кущения до начала колошения. Массовое размножение вероятно в засушливые годы.
Специалисты филиала рекомендуют сельхозтоваропроизводителям вести наблюдения за развитием и распространением вредителя. При превышении ЭПВ провести защитные мероприятия. И напоминают, что защитные и профилактические обработки необходимо проводить согласно «Списку пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории РФ за 2023 год». При выполнении обработок строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и технику безопасности.