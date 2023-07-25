Ингушский РСЦ продолжает утилизацию тары из-под пестицидов

Учитывая значимость данного вопроса, информационным сопровождением вопросов по утилизации и вывоза использованной тары в регионе занимается Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по республике. Как отметили в ведомстве, с руководителями хозяйств периодически проводятся встречи, в ходе которых специалисты РСЦ оказывают сельхозпредприятиям консультативную помощь.

Специалисты Ингушского РСЦ работают в этом направлении с 2020 года. В рамках этой работы, в частности, с территории крупнейшего в республике с/х предприятия ООО «Сад-Гигант Ингушетия» в 2021 году вывезено более 2 тонн использованной тары, в 2022 году — 6 тонн 240 кг, а с начала текущего года была вывезена скопившаяся тара в количестве 2 т. 720 кг.

Отмечается, что вывозом и утилизацией тары из-под пестицидов в Ингушетии занимается ООО «Инвестагропром-Юг». После сдачи канистр из-под ХСЗР сельхозпроизводители получают необходимую документацию: паспорт отходов, акт о приёмке на утилизацию.

Специалисты Ингушского РСЦ напоминают сельхозтоваропроизводителям, что по вопросам утилизации тары из-под пестицидов, необходимо обращаться в Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по адресу г. Сунжа, ул. Ленина 95/1. Телефон: 8 (8734) 72-23-72.

Реалии таковы, что для получения больших объемов продукции, современному сельскому хозяйству не обойтись без применения пестицидов и агрохимикатов.