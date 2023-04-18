Ингушский рукоборец Адам Баркинхоев стал двукратным чемпионом России в Орле

В XXXII Чемпионате страны приняли участие более 600 рукоборцев из полсотни регионов. Комплекты наград разыгрывали среди мужчин и женщин и в разных весовых категориях.

Как сообщили в министерстве спорта республики, постящийся в месяц Рамадан Адам Баркинхоев стал безоговорочным лидером самых престижных состязаний в весовой категории 110 кг.

Также успешно выступили на чемпионате и другие представители Ингушетии. Так, Ибрагим Сагов выступал в весовой категории 100 кг. Когорту ветеранов армрестлинга представляли Адам Яндиев, Ибрагим Темурзиев и Хамид Чумаков.

Всего ингушские атлеты привезли с всероссийского чемпионата две золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.