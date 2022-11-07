Ингушский самбист Саид Тангиев стал победителем Первенства Москвы среди юниоров

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», Тангиев выступал в весовой категории до 88 кг и получил право участия в Первенстве России по самбо.

Наставниками ингушского самбиста являются тренеры Павел Талызин и судья международной категории Максим Корниенко. Напомним, турнир проходил в Центре спорта и образования «Самбо-70».