Ингушский самбист Саид Тангиев стал победителем Первенства Москвы среди юниоров
Ингушский спортсмен Саид Тангиев (Самбо-70) стал победителем Первенства Москвы среди юниоров 18-20 лет.
По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», Тангиев выступал в весовой категории до 88 кг и получил право участия в Первенстве России по самбо.
Наставниками ингушского самбиста являются тренеры Павел Талызин и судья международной категории Максим Корниенко. Напомним, турнир проходил в Центре спорта и образования «Самбо-70».