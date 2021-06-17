Ингушский шоколад «Магас» включили в корзину продуктов розыгрыша в рамках конкурса «Вкусы России»

«Магас» — это авторский эксклюзивный шоколад ручной работы с замечательным вкусом, который производится в регионе. По словам автора бренда Фатимы Галаевой, при производстве продукта используется только сырье самого высокого качества и специальные рецепты.

Победитель розыгрыша корзины продуктов получит целую корзину уникальных вкусов со всех регионов России.