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Ингушский шоколад «Магас» включили в корзину продуктов розыгрыша в рамках конкурса «Вкусы России»

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На втором Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» в Москве объявлен розыгрыш корзины продуктов, которые не купишь в обычном магазине, в набор продуктов, помимо представителей других регионов, вошел и ингушский шоколад «Магас».

«Магас» — это авторский эксклюзивный шоколад ручной работы с замечательным вкусом, который производится в регионе. По словам автора бренда Фатимы Галаевой, при производстве продукта используется только сырье самого высокого качества и специальные рецепты.

Победитель розыгрыша корзины продуктов получит целую корзину уникальных вкусов со всех регионов России.

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