Ингушский шоколад «Магас» включили в корзину продуктов розыгрыша в рамках конкурса «Вкусы России»
На втором Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» в Москве объявлен розыгрыш корзины продуктов, которые не купишь в обычном магазине, в набор продуктов, помимо представителей других регионов, вошел и ингушский шоколад «Магас».
«Магас» — это авторский эксклюзивный шоколад ручной работы с замечательным вкусом, который производится в регионе. По словам автора бренда Фатимы Галаевой, при производстве продукта используется только сырье самого высокого качества и специальные рецепты.
Победитель розыгрыша корзины продуктов получит целую корзину уникальных вкусов со всех регионов России.