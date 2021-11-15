Ингушский спортивный клуб «Кушт» отмечает свой юбилей

«Открытие „Кушта“ стало новой ступенью в развитии вольной борьбы в Ингушетии. Башир Куштов внёс огромный вклад в развитие спорта в Малгобеке и республике в целом. Открыв новую площадку для занятий вольной борьбой, он дал возможность заявить о себе многим юношам. Нельзя не подчеркнуть и вклад руководителя клуба Магомеда Мусаева. Его профессиональный подход к делу также позволил достигнуть высоких показателей в выступлениях наших борцов», — подчеркнули в администрации Малгобека.

За пять лет воспитанники клуба пополнили копилку «Кушта» различными медалями с первенств СКФО, России, Европы и мира. Это результат, которого ранее никогда не было в истории ингушского спорта.