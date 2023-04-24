Ингушский спортклуб «Ади Ахмад» поощрил своего воспитанника за выступление на первенстве России
Результат представителя «Ади Ахмад» Асламбека Костоева руководство ингушского спортклуба оценило по достоинству.
Костоев стал бронзовым призером юношеского первенства России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет в Самаре. Ему вручили денежную премию и пожелали дальнейших успехов. Также был отмечен тренер спортсмена Ислам Хамхоев.
Напомним, в соревнованиях во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого в Самаре приняли участие 475 спортсменов из 61 региона России. Костоев выступал в весовой категории до 42 кг.