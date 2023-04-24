Ингушский спортклуб «Ади Ахмад» поощрил своего воспитанника за выступление на первенстве России

Костоев стал бронзовым призером юношеского первенства России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет в Самаре. Ему вручили денежную премию и пожелали дальнейших успехов. Также был отмечен тренер спортсмена Ислам Хамхоев.

Напомним, в соревнованиях во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого в Самаре приняли участие 475 спортсменов из 61 региона России. Костоев выступал в весовой категории до 42 кг.