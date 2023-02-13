Ингушский спортсмен Абу-Муслим Парчиев стал победителем первенства ПФО по дзюдо
Ингушский спортсмен Абу-Муслим Парчиев, представляющий Татарстан, стал победителем первенства Приволжского федерального округа по дзюдо - 2023 среди юниоров до 23 лет.
Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», соревнования прошли в г. Ульяновске. Парчиев (тренеры Коберник Э. Д., Гараев М. Р., Парчиев А. Б.) боролся в весовой категории до 60 кг.
В состязаниях изъявили желание участвовать 190 человек из 13 регионов. Это отбор на первенство России.
Отмечается, что по итогам первенства представители сборной команды Татарстана завоевали 11 медалей (3 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых).