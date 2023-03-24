Ингушский спортсмен Абукар Эльжаркиев стал победителем Всероссийского турнира по бразильскому джиу-джитсу

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», соревнования проходили в г. Новосибирске. Эльжаркиев выступал в весовой категории до 54 кг.

Отмечается, что тренируется Абукар в Новосибирске под руководством Анзора Барахоева.

Напомним, с японского «джиу-джитсу» переводится, как «мягкий, гибкий, податливый». Тем не менее, у каждого из спортсменов — недюжинная сила и развитое логическое мышление.