Джиу-джитсу

Ингушский спортсмен Абукар Эльжаркиев стал победителем Всероссийского турнира по бразильскому джиу-джитсу

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Ингушский спортсмен Абукар Эльжаркиев стал победителем Всероссийского турнира по бразильскому джиу-джитсу WARRIOR 2023 в разделе «No-Gi».

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», соревнования проходили в г. Новосибирске. Эльжаркиев выступал в весовой категории до 54 кг.

Отмечается, что тренируется Абукар в Новосибирске под руководством Анзора Барахоева.

Напомним, с японского «джиу-джитсу» переводится, как «мягкий, гибкий, податливый». Тем не менее, у каждого из спортсменов — недюжинная сила и развитое логическое мышление.

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