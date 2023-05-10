Ингушский спортсмен Адам Цечоев в тройке лидеров по красивым броскам II этапа Континентальной лиги дзюдо

Победитель юниорского Кубка Европы по дзюдо — 2021 и золотой призер первенства России — 2021 возглавлял мировой рейтинг спортсменов-юниоров в весовой категории до 81 кг. Он гарантированно попадал в составе сборной России на Олимпиаду в Париже, но из-за санкций этому не суждено быть.

Напомним, 12 мая текущего года 24 клуба определят победителя в номинации «Иппон дня» второго этапа Континентальной лиги дзюдо.