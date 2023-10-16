Ингушский спортсмен Адам Цечоев завоевал «золото» Кубка Европы по дзюдо в Испании
На проходящем в Малаге (Испания) Кубке Европы по дзюдо 2023 ингушский спортсмен Адам Цечоев стал чемпионом в весовой категории до 81кг.
Как сообщили газете «Ингушетия» интернет ресурс «ИнгушСпорт», Адам является представителем спортивного клуба Chingiz.
«Он оправдал мои ожидания. Выступил уверенно, действовал грамотно. Не так давно он сменил весовую категорию, при этом бывает трудно сразу показывать результаты, но Адам блестяще справился», — отметил тренер Магомед Мальсагов.