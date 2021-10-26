Ингушский спортсмен Адам Дзауров завоевал две медали на открытом турнире по спортивной борьбе грэпплинг в Москве
Ингушский спортсмен Адам Дзауров завоевал две медали на открытом турнире по спортивной борьбе грэпплинг «Кровью и потом 43: Время первых».
Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», на соревнованиях в Москве Адам занял второе место в весовой категории до 84 кг и второе место в весовой категории до 92 кг.
Турнир проводился в личном зачете по олимпийской системе, в соответствии с правилами проведения соревнований по спортивной борьбе в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги», утвержденными Всероссийской федерацией грэпплинга.
Всего в соревнованиях участвовало около 500 спортсменов, в каждой весовой категории по 15-20 человек.