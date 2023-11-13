Ингушский спортсмен Адам Мархиев стал чемпионом Латвии по футболу

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, перед началом тура «Рига» опережала «РФШ» на один балл и матчи финального тура должны были решить судьбу чемпионства. В итоге команда Мархиева одержала домашнюю победу над ФК «Метта/ЛУ» со счетом 1:0, забив победный гол с пенальти за 13 минут до конца игры. Сам Адам провел за «РФШ» весь матч. А их конкурент неожиданно оступился в гостевой встрече против «Валмиеры» (1:1), вырвав ничью лишь под конец поединка.

По результатам смежных игр «РФШ» в борьбе за золотую медаль опередил «Ригу» на один балл и стал двукратным чемпионом Латвии.

«Для Адама это первый трофей в профессиональном футболе в его пока еще небольшой спортивной карьере. Ранее полузащитник становился серебряным призером Кубка Латвии с «РФШ», — отметили в Минспорта Ингушетии.

Напомним, Мархиев влился в состав команды в феврале нынешнего года, перейдя туда из юрмальского «Спартака». По словам специалистов, хавбек играет качественно и надежно в опорной зоне. Адам провел 34 игры в чемпионате и Кубке Латвии, где забил два гола и отметился четырьмя голевыми передачами.

Напомним, ФК РФШ (ранее — «Рижская футбольная школа») — футбольный клуб из столицы Латвии. Он был основан в 2011 году.