Ингушский спортсмен Ахмад Хулагов стал победителем чемпионата Казахстана по бразильскому джиу-джитсу
На прошедшем недавно в Караганде открытом чемпионате Казахстана по бразильскому джиу-джитсу Karaganda Open BJJ Championship 2022 ингушский спортсмен Ахмад Хулагов занял первое место.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Ахмад выступал на этом турнире в весовой категории до 60 кг. Отмечается, что в соревнованиях принимали участие 1015 представителей 65 команд из разных регионов Казахстана.
Как сообщил президент Федерации джиу-джитсу Карагандинской области Аян Шермаганбетов, на чемпионате выступали лучшие спортсмены Казахстана, в их числе много участников из Карагандинской области.