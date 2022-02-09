Джиу-джитсу

Ингушский спортсмен Ахмад Хулагов стал победителем чемпионата Казахстана по бразильскому джиу-джитсу

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На прошедшем недавно в Караганде открытом чемпионате Казахстана по бразильскому джиу-джитсу Karaganda Open BJJ Championship 2022 ингушский спортсмен Ахмад Хулагов занял первое место.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Ахмад выступал на этом турнире в весовой категории до 60 кг. Отмечается, что в соревнованиях принимали участие 1015 представителей 65 команд из разных регионов Казахстана.

Как сообщил президент Федерации джиу-джитсу Карагандинской области Аян Шермаганбетов, на чемпионате выступали лучшие спортсмены Казахстана, в их числе много участников из Карагандинской области.

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