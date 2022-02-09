Ингушский спортсмен Ахмад Хулагов стал победителем чемпионата Казахстана по бразильскому джиу-джитсу

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Ахмад выступал на этом турнире в весовой категории до 60 кг. Отмечается, что в соревнованиях принимали участие 1015 представителей 65 команд из разных регионов Казахстана.

Как сообщил президент Федерации джиу-джитсу Карагандинской области Аян Шермаганбетов, на чемпионате выступали лучшие спортсмены Казахстана, в их числе много участников из Карагандинской области.